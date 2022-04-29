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الرئيس الأندونيسي يؤكد دعوة الرئيسين الروسي والأوكراني إلى قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني المقبل

Lebanon 24
29-04-2022 | 05:21
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