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وزارة الخارجية الفنلندية: قادرون على تعبئة أكثر من ربع مليون جندي لمواجهة الخطر القادم من روسيا

Lebanon 24
29-04-2022 | 05:48
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