Advertisement

أخبار عاجلة

بيان أميركي أوروبي: الدعم المالي للسودان لن يتحقق إلا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير البريطاني في الخرطوم: أحداث غرب دارفور تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية مدنية (العربية)
lebanon 24
29/04/2022 15:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي ـ أوروبي: يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم في مناطق سيطرة القوات الروسية
lebanon 24
29/04/2022 15:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب أميركي باتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة: ستوفر للبنان الموارد التي يحتاجها بشدة لمعالجة الأزمة المالية
lebanon 24
29/04/2022 15:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مستعدون لاستئناف المساعدات المتوقفة فور تشكيل حكومة سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية
lebanon 24
29/04/2022 15:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:55 | 2022-04-29
08:54 | 2022-04-29
08:44 | 2022-04-29
08:37 | 2022-04-29
08:36 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website