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بوريل: يجب أن نرد بشكل مشترك ومتضامن في مواجهة ابتزاز بوتين بقطع الغاز عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:55
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