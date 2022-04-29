سلام للـ"أم تي في": لا موافقات عالقة في وزارة الاقتصاد بشان القمح المدعوم ووزير المال وقع على فتح الاعتماد بـ21 مليون دولار وبالتالي كمية القمح والطحين تكفي حاجة السوق للاعياد

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