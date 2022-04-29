Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المالية: نسعى إلى تأمين مبلغ 380 مليار قبل 15 أيار

Lebanon 24
29-04-2022 | 08:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البنك الدولي: نسعى لتأمين مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا و100 مليون لمولدوفا
lebanon 24
29/04/2022 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الأوكراني: تلقينا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الدولية
lebanon 24
29/04/2022 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الروسي: العقوبات حرمتنا من 300 مليار دولار من احتياطي العملات الصعبة ما يشكل نصف احتياطنا
lebanon 24
29/04/2022 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر صرف مبلغ مليار و 200 مليون ليرة للهيئة العليا للإغاثة لتتمكن من تأمين عودة اللبنانيين من بولندا (الجديد)
lebanon 24
29/04/2022 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:55 | 2022-04-29
13:40 | 2022-04-29
13:35 | 2022-04-29
13:11 | 2022-04-29
13:07 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website