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الأمين العام للأمم المتحدة: تأثرت بصمود وشجاعة شعب أوكرانيا ورسالتي إليهم بسيطة وهي لن نستسلم

Lebanon 24
29-04-2022 | 10:24
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