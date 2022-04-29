نصرالله: العمليات البطولية داخل فلسطين المحتلة وفي كل يوم تنطلق فيه الصواريخ لتطال كيان العدو وفي كل يوم تشرع فيه البنادق في الضفة وجنين تقول للعالم كله ان مسار التيئيس قد سقط

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