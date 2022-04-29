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نصرالله: يأتي يوم القدس ونحن في موقع استراتيجي متقدم جداً و العمليات المنفردة هي تطور نوعي جدا وأكثر ما يخشاها العدو وتهزّ الكيان

Lebanon 24
29-04-2022 | 10:51
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