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إرتفاع عدد قتلى إنفجار في مسجد في العاصمة الأفغانية إلى 50 (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-04-2022 | 10:57
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