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مسؤول بارز في البنتاغون: سنسلم خلال 24 ساعة شحنات إضافية إلى أوكرانيا تشمل مدافع هاوتزر وهاون ومسيرات (الجزيرة)

Lebanon 24
29-04-2022 | 11:02
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