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نصر الله: أيّ خطأ يقدم عليه العدو الاسرائيلي سيكون الرد عليه سريعا ومباشرة ولن تسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد في الزمان المناسب والمكان المناسب

Lebanon 24
29-04-2022 | 11:13
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