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مصدر حكومي أفغاني لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا في كابل إلى 35 قتيلا و76 جريحا
Lebanon 24
29-04-2022
|
11:45
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