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العقود الآجلة للخام الأميركي تتحول للخسارة إلى 104.2 دولار للبرميل بعد مكاسب سابقة بلغت دولارين (الشرق)

Lebanon 24
29-04-2022 | 14:14
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