Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: سنواصل العمل لمساعدة الأوروبيين على مواجهة أي نقص في مصادر الطاقة وتخفيف اعتمادهم على روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
29-04-2022 | 14:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: استخدام روسيا إمدادات الطاقة كسلاح هو شيء كان متوقعًا
lebanon 24
30/04/2022 01:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات لمحاسبة روسيا باستثناء المواجهة العسكرية
lebanon 24
30/04/2022 01:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أوضح أنه ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية (الجزيرة)
lebanon 24
30/04/2022 01:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن سيحذر رئيس وزراء الهند من زيادة بلاده لواردات الطاقة من روسيا
lebanon 24
30/04/2022 01:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:41 | 2022-04-29
18:40 | 2022-04-29
18:13 | 2022-04-29
18:12 | 2022-04-29
18:00 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website