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البيت الأبيض: الرئيس بايدن وصف بوتين بأنه مجرم حرب وهو يعتبره منبوذاً ومذنباً بارتكاب جرائم إبادة جماعية

Lebanon 24
29-04-2022 | 15:27
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