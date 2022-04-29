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مستشارة في الحكومة الأوكرانية: يمكن لروسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا لكنها لا تريد ذلك

Lebanon 24
29-04-2022 | 15:29
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