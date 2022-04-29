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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا تلاحق المشتبه بهما في إطلاق النار في أرئيل وإغلاق طرقات بالمنطقة

Lebanon 24
29-04-2022 | 17:28
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