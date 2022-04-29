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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مخاوف من تسلل مسلحين إلى مستوطنات قريبة من أرئيل شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
29-04-2022 | 17:40
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