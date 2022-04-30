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إدارة لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية دمرت مدرستين و20 منزلا في بلدات عدة بلوغانسك خلال ال 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
30-04-2022 | 02:45
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