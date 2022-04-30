وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع المجلس الامن المركزي: كل الأجهزة الأمنية ستكون موحدة من أجل الانتخابات وتناقشنا كيفية وضع الخطة الأمنية لانجاح الإنتخابات

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