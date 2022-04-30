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مولوي: سنعطي كل التعليمات اللازمة لكل البلديات لتكون بتصرّف المحافطين والأجهزة الأمنية التي نحددها للقيام بعمليات معينة ومحددة لإنجاح العملية الانتخابية

Lebanon 24
30-04-2022 | 06:09
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