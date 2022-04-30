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المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا: نناشد السماح بتشغيل ميناء الزويتينة لتخفيف المخزون ونحذر من كارثة بيئية وشيكة

Lebanon 24
30-04-2022 | 08:14
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العربية: المؤسسة الليبية للنفط تحذر من كارثة بيئية خطيرة ووشيكة في ميناء الزويتينة
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