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فتح طريق رحبة من قبل القوى الأمنية والجيش لتأمين وصول المشاركين في مهرجان إطلاق لائحة "عكار أولا" بحضور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأعضاء اللائحة

Lebanon 24
30-04-2022 | 08:24
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