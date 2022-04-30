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عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقا إندلع على الطريق العام الذي يربط بين بلدتي طاران والحازمية في الضنية

Lebanon 24
30-04-2022 | 08:51
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