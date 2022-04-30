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العربية: الدفاع الأوكرانية تقول إنها تصدت لـ 14 هجوما روسيا في شرق البلاد

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:11
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