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رويترز عن حاكم منطقة كورسك الروسية: قصف يستهدف نقطة تفتيش قرب الحدود مع أوكرانيا

Lebanon 24
30-04-2022 | 10:34
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