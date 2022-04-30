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السنوار: المسجد الأقصى في خطر حقيقي ويجب على الأمة كلها أن تستعد للدفاع عنه
Lebanon 24
30-04-2022
|
10:47
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