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باسيل: نحن اليوم في عكار وغداً في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت فإما ان نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين والا تكون السلطة غير قادرة على اجراء الانتخابات وعندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:05
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باسيل: نحن نشارك بالانتخابات في كل لبنان والحكومة والقوى الأمنية مسؤولون عن تأمين الأمان وتنقلات المواطنين والا يكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات
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30/04/2022 18:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/04/2022 18:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/04/2022 18:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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