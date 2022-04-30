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باسيل: الدولة المركزية قصرت مع عكار لكن عكار لم تقصر مع الدولة لأنها أعطتها افضل شبابها وافضل ناسها للجيش والقوى الامنية الذين سقطوا شهداء

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:12
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باسيل: نحن اليوم في عكار وغداً في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت فإما ان نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين والا تكون السلطة غير قادرة على اجراء الانتخابات وعندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات
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30/04/2022 18:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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