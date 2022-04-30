باسيل: نحن قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية ادارية ومالية موسعة لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة واكثر "ما تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح"

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