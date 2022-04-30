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باسيل: نحن قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية ادارية ومالية موسعة لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة واكثر "ما تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح"

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:17
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