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وزارة الدفاع الروسية: إصابات بين المدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على قرى في منطقة خيرسون
Lebanon 24
30-04-2022
|
22:58
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