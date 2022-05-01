درويش لـ"صوت كل لبنان": الاستحقاقات القادمة توحي بأمور ايجابية من الممكن ان تتبلور في المرحلة المقبلة ويمكن التعويل عليها ولبنان ليس متروكا بشكل كامل وهناك نوع ما من الاستقرار الامني رغم الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد

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