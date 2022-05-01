Advertisement

أخبار عاجلة

درويش لـ"صوت كل لبنان": الاستحقاقات القادمة توحي بأمور ايجابية من الممكن ان تتبلور في المرحلة المقبلة ويمكن التعويل عليها ولبنان ليس متروكا بشكل كامل وهناك نوع ما من الاستقرار الامني رغم الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد

Lebanon 24
01-05-2022 | 02:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
درويش: الاستحقاقات المقبلة النيابية والرئاسية توحي بحد أدنى من الأمور الايجابية
lebanon 24
01/05/2022 12:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لكي تأخذ الإصلاحات مداها تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتوحيد السلاح والقرار عملاً بقرارات مجلس الأمن واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزّز علاقات لبنان مع محيطه العربي
lebanon 24
01/05/2022 12:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأوكراني: العالم يدعم أوكرانيا بشكل كامل في الحرب واسعة النطاق التي تشنها روسيا
lebanon 24
01/05/2022 12:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شهر على انقطاع التيار بشكل كامل.. تزويد مدرسة بزبينا الرسمية بمولد كهربائي
lebanon 24
01/05/2022 12:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:42 | 2022-05-01
05:32 | 2022-05-01
05:29 | 2022-05-01
05:18 | 2022-05-01
05:16 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website