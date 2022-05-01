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الراعي في قداس من حريصا لمناسبة بداية الشهر المريمي: أيّ قضية أو أزمة تُحلّ بالأحقاد؟ والخطورة أن الأحقاد تنتقل بالتبعيّة من القيادات إلى الجماهير العمياء وتزرع الكراهية والفتنة ممّا يُعيق جميع الحلول الاقتصادية

Lebanon 24
01-05-2022 | 05:13
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