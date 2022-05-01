Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: ندعو المواطنين الى الاقتراع الكثيف وواجب اللبنانيين ان يستفيدوا من الاستحقاق الدستوري ليقولوا للعالم اي لبنان يريدون

Lebanon 24
01-05-2022 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داعيًا لمشاركة القطاع الخاص الكثيفة بالإنتخاب... ت‎جمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يستضيف حوارات بين مرشحين جدد إلى الانتخابات
lebanon 24
01/05/2022 16:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في قداس الفصح: اللبنانيّون لا يريدون عن الدولة بديلاً ولا يريدون لها شريكاً وهم يتطلّعون إلى وقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين
lebanon 24
01/05/2022 16:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: عودة السفراء تُؤكّد على علاقة الصداقة والتعاون بين لبنان الوفيّ للخليج وتلك الدول التي فتحت أبوابها لكل اللبنانيين في أصعب الظروف
lebanon 24
01/05/2022 16:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يكشف.. هذه الفئة من اللبنانيين قد تُحرم من حقّ الاقتراع
lebanon 24
01/05/2022 16:13:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:12 | 2022-05-01
09:01 | 2022-05-01
08:57 | 2022-05-01
08:50 | 2022-05-01
08:38 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website