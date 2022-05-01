"الجزيرة" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية واغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم الثلاثاء وستتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الجمعة بحسب الوضع الأمني

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