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"الجزيرة" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية واغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم الثلاثاء وستتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الجمعة بحسب الوضع الأمني

Lebanon 24
01-05-2022 | 06:10
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