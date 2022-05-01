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مجلس الدوما: البنك المركزي الروسي قرر منع المستثمرين الأجانب من سحب أموال تقدر بـ500 مليار دولار تقريبا (الشرق)

Lebanon 24
01-05-2022 | 07:24
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