Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يوقع قانون إلغاء "الإصدار المبسط للتأشيرات" لعدد من فئات مواطني الدول الأوروبية (الشرق)

Lebanon 24
01-05-2022 | 07:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد الكونغرس الأميركي: بوتين خرق القانون الدولي بشنه حربا على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
01/05/2022 16:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية عن دفع ثمن الغاز بالروبل: من الممكن الدفع بالدولار أو اليورو لحساب ببنوك روسية لتحويلها لروبل (الشرق)
lebanon 24
01/05/2022 16:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يوجه رسالة الى الدول الأوروبية.. ويتوجه شرقاً
lebanon 24
01/05/2022 16:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواطني الدول "غير الصديقة"... بوتين يوقّع هذا المرسوم
lebanon 24
01/05/2022 16:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:13 | 2022-05-01
09:12 | 2022-05-01
09:01 | 2022-05-01
08:57 | 2022-05-01
08:50 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website