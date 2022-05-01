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حلف شمال الأطلسي يطلق مناورات عسكرية على طول جناحه الشرقي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:23
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