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نوفوستي: إجلاء نحو ٤٠ مدنيا من مناطق متاخمة لمصنع آزوفستال في ماريوبول هم ٨ أطفال و١٨ رجلا و١٤ امرأة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:25
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