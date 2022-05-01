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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة تؤكد استمرار عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول (العربية)
Lebanon 24
01-05-2022
|
09:21
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