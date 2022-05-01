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حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا: انهيار جسر للسكك الحديدية في المنطقة جراء عمل تخريبي (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2022 | 10:27
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