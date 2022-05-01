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سامي الجميل: لن يكون هناك "عفا الله عما مضى" بدءا من المحاسبة السياسية مرورًا بالمحاسبة القضائية على انفجار مرفأ بيروت وكل الجرائم التي ارتكبت وصولا للمحاسبة المالية لاسترداد كل ليرة سرقت من جيوب اللبنانيين

Lebanon 24
01-05-2022 | 11:03
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