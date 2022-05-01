الجميل: نحن فخورون اننا نخوض المواجهة لكي نقول اننا على طاولة المحاصصة مع برّي لن نجلس وبحكومة يسيطر عليها حزب الله لن نكون ولرئيس يدعمه حزب الله لن نصوّت

Lebanon 24