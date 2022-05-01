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الجميل: نحن فخورون اننا نخوض المواجهة لكي نقول اننا على طاولة المحاصصة مع برّي لن نجلس وبحكومة يسيطر عليها حزب الله لن نكون ولرئيس يدعمه حزب الله لن نصوّت

Lebanon 24
01-05-2022 | 11:05
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