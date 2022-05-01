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باسيل: ابدأوا بالمحاسبة من هذه الانتخابات حاسبوا من قاموا ببطولات وهمية وفي النهاية اوصلونا الى هنا

Lebanon 24
01-05-2022 | 11:18
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كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
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01/05/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نريد الانتخابات لأننا واثقون بأهلنا وهم يهربون منها ويكذبون عليكم
lebanon 24
01/05/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن اليوم في عكار وغداً في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت فإما ان نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين والا تكون السلطة غير قادرة على اجراء الانتخابات وعندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات
lebanon 24
01/05/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن نشارك بالانتخابات في كل لبنان والحكومة والقوى الأمنية مسؤولون عن تأمين الأمان وتنقلات المواطنين والا يكونون غير قادرين على اجراء الانتخابات
lebanon 24
01/05/2022 21:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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