Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا تؤجل الإجلاء من مواقع أخرى من ماريوبول إلى الاثنين

Lebanon 24
01-05-2022 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم البنتاغون: يتم تدريب قوات أوكرانية في 3 مواقع خارج أوكرانيا بينها ألمانيا (الجزيرة)
lebanon 24
01/05/2022 21:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع في البنتاغون: القوات الأميركية تشارك مع دول أخرى في تدريب وحدات أوكرانية خارج أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/05/2022 21:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا ودول أوروبية أخرى يهدد أمن أوروبا
lebanon 24
01/05/2022 21:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الأمم المتحدة في أوكرانيا: نأمل في إنجاز عملية إجلاء للمدنيين من ماريوبول
lebanon 24
01/05/2022 21:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:47 | 2022-05-01
14:28 | 2022-05-01
13:50 | 2022-05-01
13:48 | 2022-05-01
13:41 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website