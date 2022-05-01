Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: قواتنا أعاقت تقدم القوات الروسية في مناطق سلوبودا ودونيتسك وتوريدي شرقي البلاد

Lebanon 24
01-05-2022 | 13:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس الأوكراني: قواتنا صامدة أمام القوات الروسية في الجبهة الشرقية من أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
02/05/2022 04:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تجهز مجموعات جديدة للتقدم باتجاه مناطق بخاركيف ولوغانسك و دونيتسك (الجزيرة)
lebanon 24
02/05/2022 04:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تحاول محاصرة قواتنا في شرق البلاد (العربية)
lebanon 24
02/05/2022 04:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: توقف تقدم القوات الروسية عمليا في مناطق عدة لافتقارها للموارد اللازمة
lebanon 24
02/05/2022 04:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2022-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2022-05-01
18:30 | 2022-05-01
18:30 | 2022-05-01
18:21 | 2022-05-01
18:20 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website