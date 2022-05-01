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الكونغرس الأميركي يقدم مشروع قرار بشأن تدخل عسكري "لحماية أوكرانيا" حال استخدمت روسيا "السلاح النووي"

Lebanon 24
01-05-2022 | 14:28
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