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قصف مدفعي تركي من جنوب أعزاز على مواقع قوات تحرير عفرين في عين دقنة بريف حلب الشمالي

Lebanon 24
01-05-2022 | 18:01
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