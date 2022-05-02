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مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك: ما حدث في طرابلس لا يحدث للمرة الأولى والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت بقصد أو بغير قصد بما حلّ بالناس من فقدان وآلام

Lebanon 24
02-05-2022 | 00:04
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